Island Victory døypt og levert: – Klar til å vise krefter

Island Victory er eit fartøy med mektige kapasitetar, og skal no rett i operasjon - først eit par veker i spotmarknaden, og deretter på kontraktar som potensielt går hand i hand ut oktober månad.

Det melder Island Offshore i ei pressemelding fredag ettermiddag.

– Vi opplever stor interesse for nybygget, og det at Island Victory no kan gå rett på jobb og vere beskjeftiga i fleire månadar bekrefter dette. Vi forventar at merksemda rundt båten berre vil auke no som vi skal ut og bevise kva kapasitetar som bur i denne kraftpluggen, seier adminstrerande direktør ved Island Offshore Management AS, Tommy Walaunet.

Island Offshore viser til at Island Victory slo alle rekordar under slepeprøver i fjor haust, med ei trekkraft på 477 tonn. I tillegg til å slepe tungt kan ho også ha to heile ankersystem på dekk, noko som ytterst få andre fartøy kan vise til. Dei unike kapasitetane har skaffa skipet oppdrag både i Barentshavet og i Mexicogulfen dei komande månadane, står det vidare.

– Vi har sett saman eit topp mannskap som vi er sikre vil ta vare på skipet og levere ein sikker og effektiv operasjon til kundane," legg Walaunet til.

Bygg nr. 831 vart utrusta ved Vard Brevik medan testing og klargjering er utført av Vard Langsten, og fartøyet ruvar godt i Tomrefjorden med ei breidde på 25 meter, og ei lengde på omlag 123 meter. Island Victory er elles av typen UT 797 CX, utvikla av Kongsberg Maritime saman med reiarlaget. Fartøyet har eit dekksareal på heile 1200 kvadratmeter. Skipet er mellom anna utstyrt med ei 250 tonns offshorekran, to ROV’ar og ein stor moonpool, samt eit boligkvarter som kan huse 110 personar.

– Dette gjer at fartøyet kan brukast både til prelegging av ankersystem, installasjon av subseautstyr på havbotnen, vedlikehald av brønnar, vanleg ankerhandtering, installasjon av offshore vindmøller samt nyttast som accomodationfartøy på felta, heiter det vidare.

– Island Victory er bygd på sterke relasjonar mellom kollegaer i Island Offshore, Kongsberg og VARD, der ein har felles drivkraft om å skape noko nytt og annleis i lag. Gjennom åra har vi i fellesskap tatt mangt eit kvantesprang, og med Island Victory går vi nok ein gong ut i marknaden med noko heilt nytt. Eg ynskjer å rette ein stor takk for det gode og løysingsorienterte samarbeidet, og ikkje minst gi honnør til alle som har stått på i dette prosjektet," seier Erik Haakonsholm, General Manager for Offshore and Specialized vessel i VARD.