Kontrakten er for to brønnar fast, estimert til eitt år. I tillegg har dei fått opsjon for sju brønnar, med varigheit estimert til over to år. Oppstart er forventa å skje innan ei veke.

Arbeid for Havila Jupiter også

Havila Shipping har også sikra kontraktarbeid for Havila Jupiter i Nordsjøen. Oppstart er her forventa tidleg i mars 2020, og er for ei fast periode på 70 dagar, med opsjonar for inntil 35 dagar.