Storsuksess med julemarknad i Fosnavåg

- Vi er strålande godt nøgde. Allereie no er neste års julemarknad spikra. Det vert 19. og 20. desember.

Julemarknad i Fosnavåg For første gong i nyare tid blir det arrangert julemarknad i Fosnavåg. Det skjer laurdag 21. og søndag 22. desember.

Det seier ein av julemarknaden sine intiativtakarar, Ann Helen Karlsen. Ho og veninna Stine Moltu drog i gong julemarknaden som vart gjennomført laurdag ettermiddag og søndag ettermiddag.

Området mellom Holmsild og Rådhusgata var julemarknaden sitt definerte areal. Her var det til saman 19 utstillarar. Butikkane var med på laget, og sjølv om det var litt kort varsel, organiserte også 15 butikkar seg med søndagsope. Trekkspelmusikk og anna underhaldning sette ein spiss på opplegget denne sistre helga før jul.

- Tilbakemeldingane både frå utstillarane og butikkane er utelukkande positive. Her var det mykje folk, fin førjulsstemning og godt sal. Faktisk fekk mange av utstillarane også eit luksproblem; nemleg at dei vart utselde, seier Karlsen til Vestlandsnytt.

Ho meiner julemarknaden, som fekk fin hjelp både i form av sponsorar, medhjelparar og anna velvilje, gjekk over all forventning.

Karlsen og Moltu rapporterer etter stengetid søndag at det var "berre smilande ansikt" og generelt svært positive tilbakemeldingar frå publikum på at ein fekk til noko utanom det vanlege.

Det kan elles nemnast at veret verkeleg spelte på lag med arrangørane, og soleis var medverkande til suksessen. Regnet tok slutt då marknaden opna laurdag, og og sidan var det opplett og lite vind gjennom heile helga.

Mellom dei aller minste var nok dei kortreiste geitene frå Igesund-garden, og sjølvaste julenissen, mellom dei største attraksjonane. Men her var noko for ein kvar smak, varer og produkt både for liten og stor.