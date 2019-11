Vil halde fram med bygg og anlegg «inntil vidare» i Herøy

New Articles

– Vi ønskjer inntil vidare å halde oppe bygg og anlegg i Herøy.

Det var orda til fylkesvaraordførar Per Vidar Kjølmoen (Ap) då han la fram posisjonen sitt kuttforslag under dagens møte i fylkesutvalet. Ap, Senterpartiet, SV, Venstre, KrF og MDG fekk der fleirtal for å redusere kutta i den vidaregåande skulen. Deriblant bygg og anlegg i Herøy. Det einaste spørsmålet som no står att er om fylkestinget seier seg samde i dette. Endeleg vedtak i saka skjer 11. desember, men "inntil vidare" ser dette positivt ut for alle som har kjempa for å behalde bygg og anlegg i Herøy.

– Vi står saman om å prioritere utdanning noko høgare enn det fylkesrådmannen har gjort, sa fylkesvaraordførar Per Vidar Kjølmoen, før han las opp endringane som posisjonen har gjort i kuttforslaga.

Følgjande endring til fylkesrådmannen si liste vart vedtatt:

Halde fram med toppidrett ved Stranda vidaregåande.

Fortsette med å kjøpe plassar ved den private skulen Tøndergård i Molde

Halde fram med fulle klasser inne musikk, dans og drama i Ålesund, Molde, Volda og Kristiansund

Halde fram med ysk-linjen ved Haram vidaregåande

Fortsette med matfag ved dei vidaregåande skulane på Stranda, Ørsta og Fræna.

Fortsette med industriteknologi ved Gjermundnes

Halde oppe linjer for kunst, design og arkitektur ved i Volda og Kristiansund.

Inntil vidare å halde oppe bygg- og anlegg ved Herøy vidaregåande skule.

Fortsette med elektro ved Sunndal vidaregåande og bygglinje ved de vidaregåande skulane i Surnadal og Tingvoll.

Elles fremma fleirtalet ønskje om å sjå på fleire administrative innsparingar enn å berre opprette ein felles administrasjon mellom dei vidaregåande skulane på Stranda og i Sykkylven. Partia signaliserer også at Søre Sunnmøre skal opp til vurdering med tanke på at det skal byggast ny vidaregåande skule i Ørsta.