Regjeringa sikrar likevel framdrift for Stad skipstunnel

I framlegget til statsbudsjett låg det ikkje inne ei krone til skipstunnel. No har regjeringa - mellom anna etter stort press frå interessegrupper og opposisjonspartia - kome på betre tankar.

Konkret løyver regjeringspartia 5 millionar kroner i statsbudsjettet for 2020. Det kjem fram av ei pressemelding tysdag morgon. I denne meldinga har regjeringa overlate til lokalpolitikarar i Nordfjord-området å presentere nyheita.

- Vi er glade og letta over at Høgre, Frp, Krf og Venstre på Stortinget no sikrar at framdrifta i arbeidet med Stad Skipstunnel kan halde fram, slik at det er mogleg med byggestart for Stad Skipstunnel i 2021 som føresett i Nasjonal Transportplan.

Det seier Alfred Bjørlo (Venstre, ordførar i Stad kommune), Stein Robert Osdal (Krf, ordførar i Selje kommune), Geir Årvik (Høgre, leiar i Samfunns- og næringsutvalet i Stad kommune) og Per Tore Borgund (leiar i Stad Frp) i ei pressemelding.

Stad Skipstunnel er det einaste store investeringsprosjektet innafor sjøtransport i Nasjonal Transportplan. Skipstunnelen er i fylgje pressemeldinga som er initiert frå regjeringa, avgjerande for å knyte saman Vestlandet, for at Noreg skal lukkast med både å flytte transport frå veg til sjø og for å ta ut det store potensialet for ny verdiskaping i kyst- og havnæringane.

- No ligg alt til rette

- Eit samla Storting har gått inn for at Stad Skipstunnel skal byggjast med byggjestart i denne stortingsperioden, og eit samla Vestland forventar at dette skjer. No ligg alt til rette for dette, seier Bjørlo, Osdal, Årvik og Borgund.

Løyvinga på 5 millionar kroner vil i fylgje regjeringspartia gå til å halde oppe framdrifta i planleggingsarbeidet med Stad Skipstunnel, noko som er nødvendig for å legge til rette for eit endeleg vedtak om byggestart.

Målet med Stad Skipstunnel er å sikre ein trygg og føreseieleg seglas forbi Stad, som er det mest vêrutsette og farligaste havstykket langs norskekysten. Stad skipstunnel vil bli 1,7 kilometer lang, 37 meter høg og 36 meter brei. Prosjektet har ei kostnadsramme på 2,7 milliardar kroner og er fullfinansiert i Nasjonal transportplan med føresett byggestart seinast i 2021.

PS: Tysdag morgon kom det også pressemelding om same sak frå sentrale politikarar i Vanylven til høyrande regjeringspartia: Lena Landsverk Sande (Venstre, ordførar), Øystein Blom (Krf), Idar Brekke (Høgre) og Bjarne Sætrenes (Frp).

"- Gratulerer til alle som brenn for trygg ferdsel rundt Stad, og har kjempa for at skipstunnelen skal realiserast. Vi er no eitt steg nærare målet!", heiter det mellom anna frå Landsverk & co.