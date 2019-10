Bilulukke på Herøybrua, politiet er i kontakt med bileigaren

New Articles

Klokka 20.39:

Ein bil har køyrt i autovernet, og det vert rapportert om store materielle skader.

Naudetatane er på veg til staden.

Oppdatering kl. 21.17:

Politiet melder at det vert føreteke bilberging. Brannvesenet hjelper til med dirigering av trafikken.

- Førar av bil hadde forlate staden før politiet kom fram, heiter det i ei oppdatering frå politiet.

Noko seinare opplyser smp.no at politiet leitar etter bilføraren.

Oppdatering kl 22.55:

Operasjonsleiar Roar Fylling opplyser til Vestlandsnytt at politiet har blitt kontakta av eigaren av bilen, som hadde opplyst at han las om ulukka på nett.

- Vi gjennomfører no ein samtale med bileigaren og prøvar å nøste litt opp i kva som har skjedd, seier Fylling. Han legg til at politiet ikkje har grunn til å tru at det var fleire enn føraren i bilen.

Eigaren av bilen er busett i Ulstein, vert det også opplyst.