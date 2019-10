Vestlandsnytt fekk to prisar

New Articles

Slik oppsummerer juryen til Norsk Journalistlag Møre og Romsdal årets tildelingar. Utdelinga fann stad på Thon Hotel Ålesund fredag kveld, der 60 journalistar var samla til årsmøte og haustsamling.

I årets tildeling fekk Vestlandsnytt, fylkets nest største lokalavis, to av fire prisar.

Vinnarane av presseprisane for 2018 i Møre og Romsdal:

Årets nyheitssak

«Drap på open gate» - Torbjørn Eidhammer, Stig Vågnes, Sofie Svanes Flem, Lars Inge Skrede, Elisabeth Solvang, Nils Harald Ånstad, Marius Simensen - Sunnmørsposten

Årets featuresak

«Urbane bønder» - av Malin Korsnes og Remi Sagen - NRK Møre og Romsdal

Heiderleg omtale

«Mamma, mamma! Nokon har drukna!» - av Josefine Spiro - Vestlandsnytt

Årets foto

«Ei gammal flamme» - Bjørnar Torvholm Sævik - Vestlandsnytt

Heider til Spiro

Vestlandsnytt-journalist Josefine Spiro fekk altså prisen "Heiderleg omtale" for saka "Mamma, mamma! Nokon har drukna!". Vi saksar frå juryen sin omtale:

Sjølv om denne featuresaka grensar mot nyheitsreportasje i form, forsvarer den sin plass i denne sjangeren. Historia er levande og godt fortalt, med eit dramatisk anslag og fin veksling mellom sitat og sjølvstendig tekst. Ikkje berre får vi høyre historia slik dei pårørande opplevde dramatikken, men artikkelen gir også generell informasjon som er nyttig for alle som kjem ut for ein situasjon med drukning. Ikkje minst gir ein sidesak nyttig informasjon om korleis folk som druknar oppfører seg, og at åtferda bryt med korleis drukning vert skildra dramatisk i seriar og på film.

Dei gode fotografia til saken styrker historia, og det gode biletet av familien gir nærleik til den uheldige guten, søstera, og mor og far. Dei private bileta frå sjukehuset styrkar forteljinga.

Denne saka provar at små media med avgrensa ressursar òg kan lage saker av stor ålmenn interesse, og som både er informative og leseverdige.

Reportasjen "Mamma, mamma! Nokon har drukna!" finn de her:

«Mamma, mamma! Nokon har drukna …» Marita og Espen Gulbrandsen opplevde ein kvar forelder si største frykt, då sonen William (4) forsvann på badeland.

Årets foto!

Årets vinnar at fotoprisen vart Vestlandsnytt sin journalist Bjørnar Torvholm Sævik, for fotoet "Ein gammal flamme". Bildet syner ein Elvis-imitator som opptrer på ein institusjon. Juryen omtalar bildet slik:

Dette fotografiet representerer på svært mange vis det gode reportasjefotografiet, der fotografen ikkje berre formidlar eit glimt frå ei hending klart og tydeleg, men evner å gripe langt meir enn denne augneblinken i seg sjølv. Dette fotografiet rører ved eit breidt publikum, fordi det handlar om grunnleggande menneskelege forhold, som evna til å gle seg over musikk, møte mellom generasjonar, og ikkje minst evna til å vekke til live tankar tilbake i tid. Forteljinga om alderdom på institusjon er ikkje særleg interessant akkurat her.

Her ser vi ikkje berre ein artist som etterliknar Elvis, og som syng for eit eldre publikum. Magien i dette biletet ligg først og fremst i at blikka og hendene møtes så inderleg. Situasjonen som er fanga speglar livsglede, livskraft, og fotografiet opnar også for å vekke førestillingar om kva som skjer i hovudet til dei to sentrale personane, og tilbakeblikk med mimring over eige forhold til musikk, i alle høve for dei av oss som har passert den gryande ungdommen.

Imponert jury

Juryen seier seg generelt imponert over kvaliteten på dei innkomne arbeida, og den store arbeidsinnsatsen som ligg bak mange av desse sakene. Mediene syner seg samfunnsansvarlege, og dei er på hogget!

- Vi registrer óg at dei kan løfte fram lette og muntre saker, utan at det blir platt eller smaklaust, skriv juryen.

- Kan lokal og regional journalistikk halde eit slikt nivå vidare framover, både i seriøsitet, aktualitet, språkføring, bruk av foto som utfyller det skrivne ordet, og i presentasjon, vil det òg i framtida verte hardt for juryen å plukke ut klare vinnarar i dei ulike kategoriane! Med kritiske blikk på samfunnet, med opplysande og avslørande artiklar, er dei seriøse nyheitsmediene viktigare enn nokon gong for å oppretthalde demokratiet, og sørge for ein breitt og sannferdig opplyst ålmenheit, heiter det frå juryen.

Juryen består av: Magnar Fjørtoft, faglærar medier og kommunikasjon Molde videregående skole, tidlegare journalist og fotograf, men også forfattar. Anne Gry Eilertsen, tidlegare journalist og redaktør for Vikebladet Vestposten og forfattar. Jørgen Warvik Lyngvær, høgskulelektor ved Høgskulen i Volda og forfattar.