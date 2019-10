Russisk isbrytar utanfor Sunnmøre med mayday-melding

New Articles

Oppdatert klokka 10.14: Hovudredningssentralen Sør-Norge melder no at den russiske isbrytaren har fått start på motoren igjen, og held fram ferda nordover for eiga maskin. Dermed er det ikkje lenger behov for assistanse.

Det var klokka 06.36 tysdag morgon mayday-meldinga frå russerane kom.

Båten som var på veg mot nord hadde fått maskinstans.

Hovudredningssentralen melde då at det er 33 personar om bord i båten, og at det bles full storm i området vest av Ålesund.

Vidare melde dei at det hadde vore Redningshelikopter over skipet, og at slepebåtar var på veg til isbrytaren.

- Skipet har no fått noko maskinkraft tilbake, melde Hovudredningssentralen for Sør-Norge på Twitter litt før klokka ni tysdag morgon.

Oppdatert klokka 09.18: Overfor VG opplyser Hovedredningssentralen at det ikkje skal vere akutt fare for skipet, men at ein no avventar situasjonen med tanke på eit eventuelt slep av isbrytaren inn til land.

Isbrytaren Tor er i fylgje Marine Traffic bygt i 1964, og er 84,5 meter lang og 21,2 meter brei. Han er på 1.024 dødvekttonn. I fylgje same kjelde var skipet på veg nordover, frå St. Petersburg til Sabetta i Nord-Russland, då vanskane inntraff.