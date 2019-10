Kvinne omkom i trafikkulukke i Volda

New Articles

Politiet opplyser vidare at to personar er kritisk skadde i ulykka. Ein av dei er transportert til Ålesund sjukehus i luftambulanse. Den andre er transportert til Haukeland universitetssjukehus i Bergen saman med to personar som er alvorleg skadde. To personar er lettare skadde og vert behandla ved Volda sjukehus.

Meldinga om ulykka kom til politiets operasjonssentral klokka 09.03 søndag morgon og alle naudetatane rykte ut til staden.

Det var i alt sju personar i dei to bilane som støytte saman om lag 200 meter sør for Damfosstunellen.

- Det er uråd seie noko om kva som årsaka til kollisjonen. Våre teknikarar arbeider framleis på ulukkestaden, seier operasjonsleiar Ragnvald Rasmussen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Det var glatt vegbane på staden der ulukka skjedde i morgontimane søndag.

Trafikken vert no manuelt dirigert forbi ulykkesstaden.

Politiet har no fått varsla dei pårørande til dei involverte i ulykka.