Politiet har spor å gå etter

Laurdag gjekk det ut melding frå politiet om at det hadde vore innbrot i daglegvarebutikken på Hakallestranda. Tjuven eller tjuvane hadde gjort reint bord i skapet med tobakksvarer og medisinar som Paracet og Ibux. I tillegg var det stole store mengder øl.

Det som ikkje kom fram i meldinga frå politiet, er at butikkeigarane også hadde meldt ifrå at det var stole to hagler frå eit låst våpenskap i bygningen.

- Etter alt å døme fann dei nøklane til våpenskapet inne i butikken, seier butikkstyrar Oddvin Kragset.

Politiet er interesserte i alt som kan tenkjast at observasjonar på Hakallestranda natt til laurdag.

- Det gjeld tidsromet mellom klokka 02 og 08 natt til laurdag, seier lensmann Tor Sæther.

Han kan fortelje at politiet ser svært alvorleg på saka.

Ekstra dimensjon

- Det er alvorleg nok med eit innbrot, men når det i tillegg er våpen involvert, gir det saka ein ekstra dimensjon, seier lensmannen.

Tor Sæther opplyser til Vestlandsnytt at politiet allereie har sikra seg spor som dei håpar kan leie fram til ei oppklaring i saka.

Av omsyn til etterforskinga ynskjer han ikkje å utdjupe kva dette går ut på.

- Vi er spesielt interesserte i observasjonar av bilar på Hakallestrand,a eller til og frå denne bygda i løpet av natta. Det kan vere svært viktig informasjon i det vidare arbeidet.

Dusør

Oddvin Kragset har elles utlova ein dusør på 10.000 kroner for tips som kan føre til at dei som står bak, blir spora opp.

- Eg spurde politiet om det var greitt å gå ut med ein slik lovnad, og det var det. Også for oss er det viktig at saka vert oppklara, då det er varer av store verdiar som er borte. Og så kjennest det sjølvsagt ikkje bra at saka er uløyst, seier Kragset.

Han driv butikken saman med kona Inger. Det var ho som oppdaga at det hadde vore innbrot då ho låste opp dørene til butikken klokka 08 laurdag morgon.

- Elles har vi no funne ut korleis dei tok seg inn. Det var nemleg ikkje heilt innlysande. Men det er altså benda opp eit stag til porten ved lageret, og her hadde dei kome seg inn, opplyser Kragset.