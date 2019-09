Denne bilen er stolen

New Articles

Vi understrekar at dette ikkje er den same bilen som vart funnen i grøfta på Leikongeidet. Denne bilen var stolen ein annan stad i kommunen. Det vil med andre ord seie at det i går vart stole to bilar i Herøy.

Biltjuveri på Leikong Ein stolen bil skal ha køyrd av vegen på Leikongeidet. Politiet vil gjerne ha tips om saka.

Politiet er derfor framleis på jakt etter ein svart Volkswagen Passat, og dei vil gjerne at folk med opplysningar om bilen kontaktar dei på telefonnummer: 02800. Bilete over syner bilen som er stolen.