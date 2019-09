Torstein frå Myrvåg bretta seg til 10.000 kroner

New Articles

Å ta seg tida til å skrive namn og nummer på mjølkekartongen, gav Torstein frå Herøy god gevinst.

Det kjem fram i ei pressemelding frå SSR.

Herøyværingen, som først den siste tida har byrja å skrive på namn og nummer, trudde først det heile var ein spøk. Men den ekstra innsatsen skulle vise seg å gi ei grei timebetaling. For etter å ha levert inn 3-4 kubbar med namn og nummer på, kom nemleg telefonen frå SSR.

– Eg tenkte først at det var ein spøk, og måtte dobbeltsjekke nummeret for å vere sikker på at det ikkje var tulleringing, fortel Myrvågnes i pressemeldinga.

Kva han skal bruke gevinsten på har han ikkje bestemt seg for, men ein ting er sikkert, han kjem til å halde fram med å skylje, brette og stappe - og ikkje minst: skrive namn og nummer på kubben.

Stor vinnarsjanse

Dei siste åra har det vore ein nedgang i kor mange som deltek i Returkartonglotteriet, fortel Andrea Øien Sæverud, som er kommunikasjonsansvarleg i SSR.

– Når vi skal leite etter kubbar i papirhaugen vår, må vi ofte leite lenge for å finne ein med namn og telefonnummer, fortel ho.

Vinnarsjansane er altså ganske stor, om ein gjer ein liten innsats for å forvandle kartongane om til eit lodd. Det er andre gong i år at SSR kan ringe ein heldig vinnar, i mars stakk nemleg ein mjølkedrikkande moltufamilie også av med gevinst i lotteriet, heiter det i pressemeldinga.

Kvar år blir det trekt ut 124 vinnarar over heile landet som deler ein pott på 1,6 millionar kroner. Å levere ein kartongkubbe med seks kartongar stappa inn i ein sjuande, kan i beste fall gi ein gevinst på 100.000 kroner. Ein tilleggsgevinst til alle som deltek, er at det blir betre plass i papirdunken.

Miljøet trekk lengste strået

Å gjenvinne brukte kartongar, krev langt mindre energi enn å produsere papir frå nytt trevirke. Miljøet står derfor igjen som den verkelege vinnaren når folk leverer kartongane til resirkulering, skriv SSR i pressemeldinga.

– Drikkekartongar er laga av såkalla jomfruelege fiber, som vil seie at det er første gongen materialet er i bruk. Når desse blir resirkulerte, har fibra i ein innlevert drikkekartong i alle fall sju nye liv framføre seg, til dømes som pizzaøskjer, fortel Sæverud.

Dette er Returkartonglotteriet: