Har overlevert skrog nummer 50 til Havyard

Skroget skal no slepast til Leirvik for utrusting og testing. Planlagt levering til Fjord1 er i januar 2020. Båten skal gå inn i sambandet Sandvika – Edøya.

Konsernsjef i Havyard Group ASA, Geir Johan Bakke seier Havyard ikkje hadde vore der dei er i dag utan Cemre.

- Det har vore ei fantastisk reise sidan vi møttest fyrste gang i 2005. Cemre var då eit selskap som dreiv med måling av skip på andre verft, og hadde leigd eit område. Vi fann straks tonen og sette som målsetting at vi skulle samarbeide for alltid, men vi drøymde ikkje om at vi saman skulle vere der vi er i dag. Havyard bestod den gongen berre av verftet med 160 tilsette. Den utviklinga begge selskap har hatt sidan 2005 ville ikkje vore mogleg utan det gode samarbeidet, og dette samarbeidet blir enda viktigare i framtida for å møte dei store utfordringane norsk skipsbygging opplever i dag. Eg og Orhan, som er største eigar og sjef i selskapet er først og fremst venner og deretter forretningspartnarar. Det er avgjerande når utfordringar oppstår, slik det ofte gjer i vår bransje, seier konsernsjef Geir Johan Bakke i ei pressemelding.

Havyard har kontrakt på levering av ytterlegare sju skrog frå Cemre, som i tillegg har seks fartøy av Havyard design under bygging, der dei leverer komplett ferdige skip.