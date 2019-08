Herøyhallen vert arena for Jobbmesse

New Articles

– Det er gjennomgåande stor optimisme blant arbeidsgjevarane på Søre Sunnmøre, sjølv om tilgang på kompetent arbeidskraft vere ei utfordring i tida som kjem. Herøy, Ulstein og Hareid har framleis noko betre tilgang på arbeidsfør arbeidskraft enn andre kommunar i fylket, og i tillegg har vi mange som står utanfor arbeidslivet som vi må få i gang. Det er viktig at vi klarer å lukkast med inkluderingsdugnaden. Eit tett samarbeid mellom bedrifter, helse, skule og NAV gjev gode resultat, seier NAV-leiar Jarle Stordal.

Byrjar å verte erfarne

– Det er viktig å kjenne besøkstida si som arbeidssøkjar. Ein oppdatert og god CV er svært viktig å ha med seg i møte med arbeidsgjevarane på Jobbmessa. Les deg opp på bedriftene som er mest aktuelle for deg og gjer deg gjerne kjend med dei andre bedriftene på messa. Kanskje har dei noko for akkurat deg som du som arbeidssøkjar ikkje kunne føresjå. Kle deg opp slik at du står fram på ein positiv måte overfor ein mogleg framtidig arbeidsgjevar, seier Kåre Hansen, jobbkonsulent ved NAV Herøy og Vanylven.

Glad for samarbeidet

– Vi gler oss til messa, og det er veldig hyggeleg å kunne arrangere Jobbmessa i vakre Herøy, seier Oddvor Hovden, marknadskonsulent ved NAV Møre og Romsdal.

Ho oppmodar samtidig arbeidsgjevarar som ynskjer å delta med stand på messa, til å ta kontakt omgåande for å sikre seg ein plass.

Tidlegare suksess

Jobbmessa gjekk føre seg på Ulstein arena i fjor, og det var ein suksess.

– Det vert ein naturleg møtestad for bedrifter og arbeidssøkjarar, og på Jobbmessa finn ein alle typar arbeidsgjevarar og -søkjarar, seier jobbkonsulent ved NAV Herøy og Vanylven June Bergseth.

– Messa er open for alle som vil kome, og vi håpar det vert minst like stor suksess i år som i fjor.