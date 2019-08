Gledeleg siger for LGFK

New Articles

Det var ein veldig jamn kamp for begge lag, men Larsnes/Gursken er hakket betre på ballinnhav. Tidleg i kampen må Eirik Voksøy Bringsvor må ut med skade, men kjem seinare styrka tilbake. Først 20 minutt inn i kampen kjem fyrste sjanse for LGFK med skot av Karl Gerhard Bringsvor. Ballen fer like utanfor. Etterpå følgjer ei rekkje med corner, innkast og frispark. Det vert elles ikkje mål for korkje av laga. LGFK held presset mot Norborg/Brattvåg 2 til slutten av 1. omgang.