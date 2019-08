Dette hadde ho å seie til Herøy-folket

New Articles

- To utfordingar som mange kommunar har er å vere attraktiv for folk å busette seg i og å halde på kompetansen i kommunen. I Herøy har der vore mange veldig flinke bedrifter. Nokre av dei har slite litt, men her er nok attraktivitet å kome til. Men det gjeld å selje det godt, seier statsminister Erna Solberg til Vestlandsnytt.