- Livet er snudd på hovudet

- Då eg teikna reiseforsikringa, sa Gjensidige at dette er Reise Pluss, den beste ordninga dei har. Og så ser ein på oversikta at det står at du har rettshjelp, det står ein del om dei viktigaste tinga, seier Remøy til TV2, som først omtala denne saka.

Heilt perfekt var elles reiseforsikringa ikkje…

9. juli 2019:

Sjukepleiarstudenten frå Herøy er på ferietur i Tyrkia saman med tre gode venner. Dei vil sjå meir av landet, så dei leiger ein bil. Agnetha si venninne, Amalie, også frå Herøy, vert registrert som sjåfør. Utpå dagen føler ho seg uvel, og dei gjer et sjåførbytte. Agnetha set seg bak rattet.

Så smell det.

Ein scooter kjem i full fart inn i passasjersida. Remøy har oversett eit rødt lys i ein uoversiktleg rundkøyring.

Mopedføraren vert frakta til sjukehus med ambulanse. Vennene i leigebilen er utan fysiske skader.

- Politiet tok avhøyr der og då. Eg sat så på i politibilen til politistasjonen der vi vart sitjande i fleire timar. Eg forstod ikkje noko, dei snakka berre tyrkisk, seier Remøy til TV2, tydeleg prega av den vanskelege situasjonen.

Den natta vart ho låse inne i noko ho seier likna eit bur.

- Det var heil forferdeleg, og eg visste ikkje kva som ville skje.

Ikkje dekt av reiseforsikringa

Det skulle vise seg at den tilsynelatande fantastiske reiseforsikringa ho teikna med Gjensidige ikkje dekka noko som helst: verken skade på køyretøy, sjukehusrekning eller mogleg erstatningskrav for mopedføraren. Ikkje ein gong rettshjelp hadde ho rett på.

Bortgøymd i forsikringsavtalen, mellom eit punkt om fukt og råte og eit punkt om førar av luftfartøy, står det nemleg at avtalen ikkje gjeld førar av bil.

Det får sinnet til Agnetha sin far, Arnfinn Remøy, til å koke.

- Det gjekk faktisk tre dagar før vi høyrde noko. Då fekk eg ein mail der det vart vist til side 37 i forsikringsavtalen, seier han til TV2.

Så langt har familien brukt 50.000 kroner på å hyre inn advokater i Tyrkia og Noreg.

Gjensidige snur, men berre på eitt punkt

Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Arne Voll stadfestar ovanfor TV2 at fleire går på same blemme som Agnetha, men meiner at Gjensidige ikkje har noko ansvar i denne saka, trass i det uoversiktlege avtaledokumentet. Han vedgår elles at:

- Det er alltid mogleg å gjere ting betre, og det får vi ta med oss vidare, så ein kunne kanskje ha vore endå meir oppmerksame på dette.

Kort tid etter at TV2 byrja å jobbe med saka, snudde Gjensidige på eitt punkt:

- Vi har stor forståing for situasjonen, og difor er det gledeleg at vi har snudd når det gjeld rettsjelpsdekning. No får ho juridisk bistand frå Gjensidige, slik at ho kan få gode advokatar både i Tyrkia og Noreg. Dermed kan ho få så god bistand som mogleg, og samtidig sikrar det at kunden vår kan kome trygt heim, seier han til journalisten.

Er redd

Inntil vidare har herøyværingen fått utreiseforbod og må opphalde seg i Tyrkia til saka er nærmare avklart. Kva det heile vil koste til slutt har ho inga aning om.

- Livet er snudd på hovudet, rett og slett. Det er heilt forferdeleg å tenkje på.

Vestlandsnytt har ikkje lukkast i å kome i kontakt med Agnetha Remøy laurdag.