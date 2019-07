Pilotprosjekt på Sunnmøre skal utvikla ny eldrebustader

New Articles

For å utvikla dei nye eldrebustadane har Husbanken i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune invitert kommunane Ørsta, Volda og Ulstein med i nettverket «Planar og tiltak for eit aldrande samfunn», fortel Møre-Nytt.

Avisa fortel at målet med nettverket er å sørgja for at kommunane skal bli betre til å møta nye utfordringar gjennom betre bustadplanlegging og andre bustadretta tiltak. Det er også eit mål at prosjektet skal ha overføringsverdi til andre kommunar.

Frå Husbanken si side blir det mellom anna peikt på at offentlege styremakter har konkludert med at pleietrengjande i framtida i større grad skal kunna ta imot tenester i heimen i staden for på institusjon, og at det er nødvendig å sjå nærmare på korleis ein kan nå denne målsetjinga.

Husbanken opplyser til Nynorsk pressekontor at det førebels berre er dei tre sunnmørs-kommunane som er invitert med i nettverket. Ifylgje Møre-Nytt er dei tre kommunane valde ut både på grunn av høg plankompetanse, fordi temaet er forankra i samfunnsplanane til kommunane, nærleik og tilknyting til høgskulemiljøet i Volda og storleiken og strukturen til kommunane.