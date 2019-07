New Articles

Ein førar vart politimeld og fekk beslaglagt førarkortet etter å ha køyrd i 124 km/t i 80-sone i Gursken onsdag kveld. Det melder politiet på Twitter kl. 20.07 torsdag. Fartsovertredinga vart oppdaga under ein trafikkontroll.

Om lag to timar seinare melder politiet at dei har stoppa ein førar for å ha køyrd i 110 km/t i 60-sona på Leikong. Også denne fartsovertredinga førte til politimelding og beslag av førarkort.