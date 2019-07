Herøy-bedrift får ikkje produsere røykjelaks

New Articles

Det fortel Intrafish som har fått innsyn i eit vedtak Mattilsynet har gjort 4. juli. Av vedtaket går det fram at produksjonen av røykjelaks blir stoppa fordi Njardar Fiskeindustri ikkje har god nok internkontroll.

Etter eit besøk på anlegget som ikkje var varsla, i september i fjor, skal selskapet ha fått pålegg om å betra internkontrollen og i tillegg gjera prøvetaking av fisken på ein annan måte.

Då anlegget ikkje gav tilbakemelding innan fristen, følgde Mattilsynet i vår opp med ein ny inspeksjon og ny frist. Men Mattilsynet var ikkje nøgd med tilbakemeldingane dei fekk frå selskapet etter den nye fristen. Det er bakgrunnen for at produksjonen blei stoppa. I vedtaket frå Mattilsynet heiter det at selskapet ikkje får produsera røykjelaks igjen før dei kan leggja fram eit betre system for internkontroll og ein plan for prøvetaking.

Dagleg leiar Jan Agnar Nærø ønskjer ikkje å kommentera saka, skriv avisa.