Sjå så flotte dei er!

New Articles

Det er ingen tvil om at mange av dei frammøtte kom for å sjå kva for sommarmote lokale klesbutikkar og frisørar har å byde på. Men vi antek at minst like mange kom for den gode stemninga som alltid fyljer med dei lokale moteframsyningane. Med bass i høgtalarane, glade, lokale modellar, sol over rådhusplassen og smil etter smil bortetter borda i teltet, kunne det ikkje slå feil.