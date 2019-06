Rimfrost vann mot Aker Biomarine igjen

New Articles

Det seier adm. dir. Stig Remøy i Rimfrost AS, etter at amerikanske patentmyndigheiter nok ein gong har gitt Rimfrost AS fullt medhald i ei sak mot Aker Biomarine.

Etter Vestlandsnytt sine opplysingar er dette den sjuande rettssaka på rad der Aker har tapt eller trekt i høve til Rimfrost.

Ein kjennelse frå Patent Trial and Appeal Board (PTAB) slår fast at ein metode som Aker Biomarine har kravd patent for, knytt til utvinning av krillolje, ikkje er patenterbar. Kjennelsen kjem etter at PTAB i fjor konkluderte med at to andre Aker-patent heller ikkje er patenterbare.

- Dette betyr at usikkerheita Aker Biomarine har forsøkt å skape kring Rimfrost produkt og leveranseevne igjen er ettertrykkeleg tilbakevist, seier hovudeigar Stig Remøy i Rimfrost AS.

Sterk vekst

Rimfrost, som har hovedkontor i Fosnavåg, er ein av verdas største produsenter av krillprodukt, og den amerkanske marknaden er svært viktig for selskapet.

- Etter at Aker trekte ei sak i USA i mai 2017 har vi opplevd en formidabel vekst i salet av våre krillprodukt. Kvaliteten på produkta er spesielt høg, og vi er leveransedyktige sjølv i ein marknad med sterkt stigande etterspørsel. Den positive utviklinga eskalerte i 2018, seier Remøy.

Så seint som i januar i år gav Søre Sunnmøre tingrett medhald til Rimfrost i ei sak mot Aker rundt eigarskap til krillpatent. I tillegg har fleire andre rettspørsmål og -saker gått Remøy og Rimfrost sin veg siste åra.

Aker har høve til å anke det siste utfallet i patentsaka i USA. Også tidlegare har Aker valt å anke domar kring patentar.

- Det verkar som om Aker håpar på å slite ut sine konkurrentar i retten. Men vi har ei svært sterk sak og vi har ressurser og tolmod til å stå løpet ut, seier Remøy. Han vert ikkje overraska over om det kjem ein ny anke.