Stemningsrapport frå Fosnavåg sentrum

- Liverpool og Tottenham-fansen samlar seg til felles hyggestund og snur Fosnavåg på hovudet! For one time only! Intervju med Henning Karlsen, Frank-Robert Stenersen, Frank Sverre Skorpen og Steffen Kvalsund.

Det skriv Thomas Teige Sporsheim om YouTube-videoen, som han også har delt på Facebook.

Set opp stort festivaltelt på rådhusplassen i Fosnavåg: Fotball, quiz og musikk Med dei store fotballfestane rundt omkring i verda som inspirasjon har ein gjeng herøyværingar gått saman for å arrangere festival på rådhusplassen til helga.

Sjå videoen under: