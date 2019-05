Fiksar opp i Fosnavåg sentrun

New Articles

– Det lyf­tar inn­tryk­ket når du kjem sjø­ve­gen og ser at dei har ord­na både pir og fått spylt kaia heilt inn til ho­tel­let.

Det sei­er av­de­lings­lei­ar Fred Ar­ne­sen for an­legg og drift i Her­øy kom­mu­ne.

Han er im­po­nert over kor­leis Fos­na­våg sentrum har fått eit lyft som re­sul­tat av «Ut­sik­ten» sitt ar­beid.

Pro­sjek­tet er i regi av Her­øy kom­mu­ne og NAV Her­øy og har hal­de på med opp­gra­de­ring av sentrum sidan ok­to­ber 2018. Må­let er å til­by ar­beids­ret­ta ak­ti­vi­tet, samt gje­re over­gan­gen til or­di­nært ar­beid let­ta­re for dei ak­tu­el­le kan­di­da­ta­ne.

– Del­ta­ka­ra­ne får mog­leg­hei­ta til å kome seg ut og gje­re noko med mei­ning. Det be­tyr mykje for kom­mu­nen å få folk ut i ar­beid og å få gjort alle des­se opp­gå­ve­ne som vi ik­kje får høve til å ut­fø­re i den dag­le­ge drif­ta, sei­er Ar­ne­sen.

– På den må­ten kan vi opp­gra­de­re an­leg­ga våre rundt om. Det har vor­te meir tri­ve­leg i sentrum, sei­er Ar­ne­sen som pei­kar på boss­løy­sin­gar, ben­kar og pi­ren som særs gode pro­dukt, sei­er Ar­ne­sen.

– Byg­gjer kjer­ne­mus­ku­la­tur

Pro­sjekt­lei­ar for «Ut­sik­ten», Ed­vin Eri Pettersen, trek­kjer fram det so­si­a­le som noko av det vik­ti­ge med pro­sjek­tet.

– Men­nes­ke­as­pek­tet er bra. Dei som ut­fø­rer ar­bei­det vert meir so­si­a­le og kjem seg vekk frå da­ta­mas­ki­ne­ne. Dei får frisk luft og byg­ger opp kjer­ne­mus­ku­la­tu­ren i krop­pen sin. Då får ein fy­sis­ke og men­ta­le gode. I til­legg læ­rer dei ting frå det re­el­le ar­beids­li­vet. Dess­utan får dei ei inn­fø­ring og for­stå­ing for HMS, sei­er Pettersen, som el­les kan røpe at «Ut­sik­ten» har flei­re pro­sjekt på blok­ka.

30 pro­sent ut i ar­beid

Bak­grun­nen for pro­sjek­tet er at flei­re med ned­sett ar­beids­ev­ne, i til­legg til at ein rek­ke ung­do­mar og inn­van­dra­rar, slit med å kome seg inn på ar­beids­mark­na­den. Leiar i NAV Her­øy, Jar­le Stor­dal, er glad for at flei­re no kjem seg i ar­beid.

– Eg er im­po­nert over job­ben dei gjer og pro­duk­tet dei pro­du­se­rer. Det vi­ser at pro­sjek­tet har ei god lei­ing som har ført til at del­ta­ka­ra­ne har le­vert utan­for for­ven­ta yte­ev­ne. Sam­ti­dig er det kjekt å sjå at 30 pro­sent av del­ta­ka­ra­ne har gått frå pro­sjek­tet og rett ut i or­di­nært ar­beid. Den pro­sen­ten kjem til å auke, sei­er Stor­dal, og held fram:

– Det er kjekt at kom­mu­nen tar an­svar med å leg­ge til ret­te og stil­le med res­sur­sar og mid­lar slik at dei får det til. Det er per­fekt i høve til ink­lu­de­ran­de ar­beids­liv.

Jobb­kon­su­lent June Skei­de Berg­seth, som er bin­de­led­det mel­lom NAV Her­øy og pro­sjek­tet, sy­nest også at Ut­sik­ten er ei god inn­fø­ring til or­di­nært ar­beids­liv.

– Det ska­per mog­leg­hei­ter, sei­er ho.

– Ei bet­re sjølv­kjens­le

Ole-Jon­ny Al­ve­stad (25) frå Har­eid er ein av del­ta­ka­ra­ne i «Ut­sik­ten». Han er glad i å ta i eit tak og fø­ler at han har fått ein mykje bet­re kvar­dag et­ter at han byr­ja i vin­ter.

– Når ein går heime mel­lom job­bar og kan­skje ik­kje er så sku­le­flink, så er det vans­ke­leg å kome ut i ar­beids­li­vet. Og når ein ik­kje har ar­beid, kan det fort ver­te eins­for­mi­ge da­gar. Di­for be­tyr «Ut­sik­ten» mykje. Det er godt å ha noko å gå til der vi også får ut­ford­ra det fy­sis­ke. Det er godt å kjen­ne seg sli­ten når ein legg seg. Då får ein også ei bet­re sjølv­kjens­le, sei­er Al­ve­stad.

Han set pris på va­ri­er­te ar­beids­opp­gå­ver.

– Vi får vere med på litt av kvart, som til dø­mes ute- og in­ne­ar­beid. I Fos­na­våg sentrum har vi gjort flei­re ty­par ar­beid, som spy­ling av Al­men­nin­gen og skif­ting av skjør­te­kan­ten på Bryg­gen. Spy­lin­ga, med fullt trøkk på brann­slan­ga­ne, var litt tungt, men gi­van­de. Vi har bygd ben­kar, og eg har til dø­mes lært meg kor­leis eg skal nyt­te elekt­risk verts­øy, smi­ler 25-år­in­gen, som har tatt arbeidsvarslingskurs 1 og 3 i til­legg til truck- og liftsertifikat.