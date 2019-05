New Articles

«Ea II» har vore ute heile vetteren, klar til bruk kvar einaste dag. Men det har ikkje vorte mange turar på havet. Men først denne veka tok eg laust, og kursa mot Flåvær, og havet sør om været. Håpet var jo sjølvsagt storfangst med sei og andre fiskeslag. Vêret var det aller beste. Blankt hav og sol!

Midtvegs mellom Flåvær og Penningfluda, er det ein god fiskeplass. Den første tida og framover etter at eg fekk meg båt, kunne eg rekne med godt fiske der. Og sjølv om det er lenge sidan, vonar eg stadig på napp og fin fisk. Men det er no mange år sidan noko beit på kroken der.

Så har eg gjennom åra fått fleire gode mèder ute på «havet» vidare syd, mot Skorpa og på utsida av Skorpa. Mange av dei vart prøvde utover dagen – ein fin dag med blankt hav og sol. Så fint! Men fisken, kor har han gjort av seg? Han har diverre vorte borte. Det er no, og har vore slik i fleire år, slutt på den tida ein kunne ta seg ein snartur i dette «havområdet» og sikkert kunne rekne med «koking».

Kva skal ein då bruke båten til? Jau, kanskje til ein kaffitur, eller som dei fleste gjer, let han liggje i ro eller hivar ut krabbeteinar i tusenvis, og vonar å få hummar. Men eg likar ikkje desse dyra – eg vil ha fin småsei med fin lever i. «Ferskfesk og lever» som vi kalla det oppe i nord, og som eg trur var like aktuell mat her sør. Men det ser no ut til å vere ei saga blott.

Og fuglan! Kor é måsen, skarven, ea, anda og terna, og mange fleire. Det er dødt på havet. Og kva er grunnen? Eg er så langt frå havforskar som det er mogleg å kome, men dyra og fuglane må ha mat, og det må vere slik at maten er borte i havet. Det er snart berre fiskeforskarane i Bergen som ser fisk og fugl, truleg på gamle filmopptak. Elles ser vi berre «svart hav».

Når eg tidlegare år passerte Flåvær på vårparten, var der ein heil del fugl, mest måse, men også terne, samt flokkar med é og skarv og fleire. På utoverturen gjekk eg gjennom Flåværet utan å sjå meir enn ein måse. På heimturen gjekk eg sakte langs heile sørsida av Flåvær. Det var eit par svartbak nær fyret, der den eine låg på reiret og maken stod ved sida. Så såg eg ikkje ein einaste fugl før eg var nesten framme ved fyrlykta i austenden av været. Det same synet der. Det var alt av fugleliv på Flåvær. Eg tok eit bilete av paret på austenden. Truleg ser de berre hannfuglen på biletet. Ei trist utvikling. Det er ikkje stort betre med «landfuglane», stæren og andre. Dei er nesten heilt borte dei òg. Eg har fire fuglebur i hagen, men det er no mange år sidan nokon vitja dei.