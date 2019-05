UDI har gitt Julia opphaldsløyve i Norge

New Articles

Det var onsdag i denne veka vedtaket kom, i fylgje VG.

- Eg er veldig, veldig glad. No skal eg berre få i orden nokre dokument, og så er vi ferdige med denne prosessen, og eg kan begynne å leve, seier Julia til VG på telefon frå Russland.

Utlendingsnemnda vil sende Kenneth si dotter Julia (23) tilbake til Russland: Full mobilisering for at Julia får bli i Norge – Om styresmaktene får viljen sin og sender Julia tilbake til Russland, vil det aldri meir vere nokon grunn til å heise det norske flagget på 17. mai.

Saka skulle vere godt kjend for Vestlandsnytt sine lesarar. Julia er dotter av Kenneth Sætre, som fekk Julia med ei russisk kvinne han jobba på sjøen saman med. Julia vaks opp hos si biologiske mor i Russland, men kom til Norge på besøk for eit par år tilbake. Men det synte seg svært vanskeleg å få fast opphaldsløyve, noko gjentekne avslag frå UNE og UDI er prov på.

Julia måtte reise tilbake til Russland torsdag: – Beintøft, tårene spruta – Dette var beintøft, og tårene spruta. Ho hadde med seg ein kuffert med litt kle og nokre mindre eigedelar. Det var alt.

Julia si sak førte også til at lovverket vart endra. Men likevel fastheldt UDI at søknaden om opphaldsløve eventuelt må kome frå utlandet. Det førte til at Julia formelt sett vart utvist frå Norge, og difor måtte reise til Russland i april.

Då hadde Julia og familien eit håp om at ein søknad derifrå ville føre til at saka ordna seg. Og det har no ført fram. Julia kjem i fylgje VG flyttande til Gursken igjen til sommaren.