Gjelseth på bana i MMC First Process-kampen

I tillegg til Gjelseth, kjøpar også eit betydeleg tal nøkkeltilsette aksjar i First Process Holding. Dette betyr at eit tosifra tal nøkkeltilsette gjennom eigarskap har slutta seg til ønskje om å vidareutvikle selskapet i samarbeid med Credo. Kristin Nyhus Halvorsen i advokatfirmaet SANDS sende torsdag kveld ut eit pressemelding på vegne av Credo Partner, First Process Holding og Leif Gjelseths investeringsselskap Erle Invest om samarbeidet for å få kjøpt aksjane i MMC First Process.

I dialog mellom styra i First Process Holding, Havyard og MMC FIRST PROCESS, etablerte First Process Holding og Credo Partners eit partnarskap i mars i år. Formålet var å gjennomføre eit utkjøp med støtte frå Credo av Havyards eigarpost i MMC First Process. Intensjonsavtalen blei kjent i april. Denne avtalen blei derimot avlyst fordi at fleire bodgivarar har meldt si interesse.