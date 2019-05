Trafikkuhell i morgontimane

To bilar og to bilførarar var involvert i eit trafikkuhell på Frøystad fredag morgon klokka 07.15. Politiet skriv på Twitter at det er snakk om ein mogleg påkøyrsel bakfrå. Ambulanse var på staden. Det er ukjent om det er snakk om personskade.