Kommunane på Søre og helseføretaket har signert samhandlingsavtale

Det opplyser seksjonsleiar for ambulante tenester, Ottar Røyset, i ei pressemelding fredag formiddag. Men ACT, kva er det for noko, spør du. Dette er ein modell for å gi oppsøkande, samtidige og heilskaplege tenester til menneske med alvorlege psykiske lidingar, i følgje helsedirektoratet. På Søre har ein hatt eit ACT-team sidan hausten 2017, men dei har berre hatt ein munnleg avtale til grunn. No har dei derimot endeleg formalisert samarbeidet. Det har vore ein lengre prosess å få denne avtalen på plass, men no er alle fornøgde med resultatet. Dei ser frem til god samhandling kring ei pasientgruppe som treng slik oppfølging.

Avtalen er no signert av kommunalsjefane i de sju kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Ørsta, Volda og Vanylven. Frå spesialisthelsetenesta signerte Ottar Røyset.

- Tilbodet skal vere eit føreseieleg tilbod med ekstra fagleg kompetanse, til ei gruppe pasientar som ikkje greier å nytte seg av det vanlege tilbodet som spesialisthelsetenesta og kommunane tilbyr, skriv Røyseth.

- Kommunane og Helseføretaket er avhengige av å samhandle godt, for å møte framtidas utfordringar på ein berekraftig måte, både fagleg og økonomisk. Samarbeidet kring ACT, er eit godt døme på dette.