- Vil nok vere nokre som blir skuffa, men…

New Articles

- Radio Sunnmøre har ikkje lenger økonomi til å leige sendetid hjå BygderadioVest på FM. I staden for har vi fått offentlege midlar til å vere med å byggje ut lokal-DAB på Søre-Sunnmøre, og med det får vi sende alle våre 71 sendetimar i veka til våre lyttarar også på Søre via DAB. I slutten av mars vart det sett opp ein sendar på Teigetua på Nerlandsøya, og med denne sendaren dekker vi store delar av ytre-søre.

Det fortel dagleg leiar i Radio Sunnmøre, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, i ei pressemelding.

Sårt tap med lange tradisjonar

Sidan 1999 har lyttarane til BygderadioVest fått høyre sendingar frå Radio Sunnmøre, dei siste åra på alle kvardagar kl. 09, 12, 17 og 21, i tillegg til i helgane. Desse sendingane har på tilbakemeldingane vore svært populære. Kvar gong sendingane til Radio Sunnmøre av ein eller annan grunn ikkje har kome på lufta via BygderadioVest, så har tilbakemeldingane frå trufaste lyttarar på Søre-Sunnmøre ikkje latt seg vente på, skriv radiokanalen. I tillegg kjem det mange gode tilbakemeldingar frå lyttarar som skrur på radioen kvar gong Radio Sunnmøre har sending. Det kan såleis hende at den nye endringa vil vere sår for mange.

- Spesielt om det har skjedd noko teknisk svikt, så får vi telefonar med ein gong frå lyttarane på Søre, om at no er vi ikkje på lufta. Det vil nok vere nokre som blir skuffa når denne endringa tek i gong, men då håpar vi at vi når ut med at vi blir å høyre på DAB og internettradio, seier Vartdal Espelund.

- Plaster på såret

Den daglege leiar fortel elles at dei har testa lyttarforholda frå sendaren på Teigetua. Dekninga er betre enn dei hadde håpa på. Det er ein god grunn til at folk prøver ut den nye løysinga meiner Vartdal Espelund.

- Som eit plaster på såret for lyttarane på Søre og Ytre Søre, som tidlegare ikkje har fått høyre alle Radio Sunnmøre sine sendingar, får ein med den nye løysinga no moglegheit til å høyre på ein kristen lokalradio døgnet rundt, legg ho til.