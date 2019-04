Snart klart for den årlege vårmønstringa

New Articles

No er det atter vår i landet, og det er på tide å få alle amerikanske glis ut i sola.Ta fram den gamle klassikaren, eller den nye modellen frå i fjor og vis den fram på vårmønstring 1. mai. Det er dagen då Fosnavåg blir invadert av amerikanske bilar og mc, heiter det i ei pressemelding frå Amcar Ytre Sunnmøre.

Vidare heiter det at alle amerikanske bilar og motorsyklar slepp gratis inn. Arrangørane opplyser også at for dei som kjøper inngangsbilettar er inngang til Sunnmørsbadet inkludert. Det blir og mogleg å kjøpe mat under treffet.

I tillegg håper arrangøren på å få besøk av nokre store flotte ”Big Rig’s”. Amerikanske trailarar ruvar godt på norske vegar, heiter det i pressemeldinga.

Samtidig vil det vere modellbilutstilling innandørs. Her vil det vere mogleg å vise fram modellbilen sin, i tillegg til at ein her vil finne ulike standar.

Det vil bli delt ut store flotte premiar frå USA i heile 18 klasser. Også tre Car Of The Show-premier skal delast ut.

Treffet har ein eigen gjesteklasse, der påmelding er nødvendig. Arrangørane oppfordrar om å besøke deira heimeside www.amcarys.no for meir informasjon.

Arrangørane anslår elles at det tidlegare år har vore over 400 køyretøy og 4000 personar innom portane på kulturhuset.