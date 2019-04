Kortreist ferie til Runde fyr

Eit eldorado for små oppdagarar

Eg hadde lova gutungen ein tur til Runde fyr som påskjøning for at han hadde lest sine fem første bøker heilt sjølv. Sett frå ein seksårings perspektiv, trur eg ikkje vi kunne ha fått ein betre påskeferie.