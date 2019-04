Snekke fekk trøbbel i Røyrasundet

Kl. 12.41 laurdag fekk politiet melding om at ei snekke med to personar om bord tok inn vatn ved Bymannen fyrlykt i Røyrasundet. Motoren gjekk framleis då redningsskøyta Hans Herman Horn vart sendt til staden. Snekka klarte å ta seg inn til kai kl. 1305. Alt er ok med dei to om bord.