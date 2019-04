Helene har laga film frå Kambodja!

New Articles

Kristine til Vestlandsnytt, 30. mars 2019: - Dei to siste vekene har vi reist til Angkor i Kambodsja og Bagan i Myanmar for å sjå på tempel. Det er to veldig kjende tempelbyar med over tusen tempel som er over tusen år gamle. Veldig imponerande! Helene har laga ein reisefilm frå Angkor i Kambodja, og på bloggen er det innlegg frå Myanmar! No er vi på veg til Laos der vi skal jobbe frivillig som engelsklærarat i to veker! Det er vi veldig spente på, og vi gler oss til verkeleg å få kome inn på lokalbefolkninga.

Du kan sjå filmen her:

Sjå bilde frå turen på Insagram (@paavandring). Og her kan du lese heile blogginnlegget: