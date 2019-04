Russarane hevdar norsk trålar var på ulovleg rekefiske

New Articles

Russisk tryggingspoliti har ein annan versjon enn eigaren av Arctic Swan om kvifor den norske trålaren vart teken inn til Murmansk i førre veke.

Ifølgje The Barents Observer seier det russiske tryggingspolitiet FSB tysdag at Arctic Swan hadde drive med ulovleg fiske i russisk farvatn og dermed braut regelverk for russisk fiske. Mest sannsynleg blir trålaren liggande til kai i Murmansk i fleire dagar framover medan saka går sin gang.

The Barents Observer har ikkje fått ein kommentar til utsegna frå FSB frå den norske reiaren.

Nær grensa

Arctic Swan vart stansa medan mannskapet på 17 var i gang med rekefiske ved Ajonovskijøyane, nær Fiskarhalvøya, tysdag i førre veke. Dette ligg nær den russiske grensa i eit område som regelmessig blir til nytta militær aktivitet. Båten har vore i Murmansk sidan natt til onsdag.

Den norske reiaren har hevda at den 64 meter lange trålaren ikkje vart arrestert av russisk kystvakt, men at han derimot drog til Murmansk etter å ha fått ordre om å gå inn for kontroll etter berre få dagar på rekefiske.

– Fartøyet har rapportert korrekt kvantum, men det er uvisse knytt til korrekt bruk av omrekningsfaktor, sa reiar Einar Jan Remøy til bransjeorganisasjonen Fiskebåt.

Reiaren presiserte at i den grad det er gjort ein formalfeil, så må reiarlaget ta ansvaret for det. Samtidig understreka han at det er rapportert inn korrekt kvantum for dei få dagane som Arctic Swan fiska i russisk sone. Til Sysla opplyste administrerande direktør Audun Måråk i Fiskebåt at trålaren ikkje er tatt i formell arrest.

Utanriksdepartementet har tidlegare stadfesta overfor VG at generalkonsulatet i Murmansk gir konsulær bistand til kapteinen og mannskapet.

Kan bli dyrt

Det er ikkje første gong ein norsk båt blir liggande i Murmansk. I april 2017 vart Remøy teken inn etter at Russland fann ein feil ved lisensen til båten. Det skulle ta tre veker før trålaren fekk forlate Murmansk.

Saka var oppe i russisk rett fem gonger, og enda i desember i 2017 med at Remøy Havfiske fekk ei bot på 5,4 millionar kroner, medan skipperen vart pålagt ei bot på 2,7 millionar kroner.

Den gongen var det Fiskeridirektoratet som tok skulda for å ha gjort feilen som førte til arrestasjonen.

Konflikten mellom direktoratet og Remøy enda til slutt med at Remøy Havfiske i april i fjor fekk dekt bøter og delar av sakskostnadene på 11,2 millionar kroner i eit forlik med staten.

– Etter ei heilskapsvurdering er vi komne til at dette er ein avtale vi kan klare å leve med, sjølv om vi på langt nær har fått kompensert tapa våre i samband med denne saka, sa styreleiar Olav Remøy i Remøy Havfiske den gongen.