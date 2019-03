To sunnmøringar valde til sentralstyret i Norsk Målungdom

New Articles

Denne helga samla Norsk Målungdom seg til landsmøte på Ellingsrud skole i Oslo.

Der møttest språkengasjert ungdom frå lokallaga over heile landet for å vedta ny politikk og bestemma kva organisasjonen skal arbeida med i året som kjem.

Håkon Remøy har lokallagsrøynsler frå Studentmållaget i Bergen, medan Egset har røynsler frå Søre Sunnmøre Målungdom. No krev dei at fylkesordførar Jon Aasen tar ansvar for at skulane i Møre og Romsdal har læremiddel på nynorsk klare til skulestart 2020.

– Utan læremiddel på nynorsk er det nesten umogleg å vera nynorskelev. Til skulestart 2020 skal det koma nye læremiddel i samband med fagfornyinga. Fylkespolitikarane med Jon Aasen i spissen må syta for at dei nynorske læremidla også blir klare, krev Remøy.

Det nye sentralstyret troppar på i juli. Remøy og Egset får fylgje av Gunnhild Skjold frå Tromsø som leiar, Svein Soldal Eggerud frå Stord som nestleiar, Ingunn Vespestad Steinsvåg frå Stord som skrivar, Frida Pernille Mikkelsen frå Førde som økonomiansvarleg og Ragnhild Kvifte frå Osterøy som sentralstyremedlem.