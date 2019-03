Fosnavåg Notbøteri sitt nye namn: Fosnot

New Articles

- Etter å ha operert under navnet Fosnavåg Notbøteri sidan oppstarten på 50-tallet er tida inne for ei lita endring, opplyser selskapet i ei pressemelding onsdag.

Selskapet, som no får namnet Fosnot, opplyser at tenestene og produktsortimentet i dag inneheld langt meir enn det som knyter seg til eit reint notbøteri.

- For å ikkje å bli «sett i bås» på grunn av namnet, har vi bestemt oss for et namnebyte, opplyser dagleg leiar Martin Nørvåg og salssjef Knut Erik Håheim.

Det nye namnet er ei forkorting av gamlenamnet, slik at ein også knyter tydelege band bakover.

- Samtidig gir det oss betre moglegheiter til å marknadsføre oss mot nye marknader med vårt breie sortiment av varer og tenester.

Fosnot har også blitt Univern Partner. Det betyr at selskapet vil ha endå større fokus på arbeidskle, verneutstyr og fritidskle fremover.

- Dette vil kundane sjå i vår nyoppussa butikk som utover våren vil få inn mykje spennande for både bedrifter og privatpersonar. Butikken vil også få ei ny avdeling med maritimt redning- og sikkerheitsutstyr, radiokommunikasjonsutstyr, lommelykter og arbeidslys, legg bedriftsleiinga til.

Ny leiing

Samtidig som namnet er nytt, har selskapet også gjort ei endring i den daglege leiinga:

Martin Nørvåg tek over som dagleg leiar etter Kjell Nørvåg. Knut Erik Håheim har elles, sidan høsten 2018, vore tilsett som salgssjef.