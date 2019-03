Ordførarane på Søre med ope brev til helseføretaket

New Articles

Kommunane på Søre Sunnmøre reagerer sterkt på forslaget om å legge ned Mork rehabiliteringssenter frå 2020. Morke rehabiliteringssenter er eit unikt og samfunnsøkonomisk lønsamt tilbod til ei sårbar brukargruppe som med spesialisert oppfølging i tidleg fase kan kome tilbake til eit fullverdig liv med gode funksjonar. Vi reagerer på manglande analyse både av alternativ og økonomiske konsekvensar av ulike modellar. Vi trur der finst fleire løysingar både for Helse Møre og Romsdal, og i samarbeid med kommunane. Vi reagerer også på ein mangelfull prosess der korkje kommunane, brukarutval og tilsette er involvert på ein god måte, og det er kome ulike skiftande signal frå føretaksleiinga på få månader.

Slik vi forstår rapporten om rehabilitering til styremøtet kan forslaget kort oppsummerast slik:

Om lag ½ av dei pasientane som er under rehabilitering ved institusjonane til Helse Møre og Romsdal kan behandlast i kommunane, i privat rehabilitering og/eller heime.

For dei som skal vere pasientar kan liggetida reduserast ned mot halve tida, frå om lag 20 døgn til ned mot 10.

Samla gjer dette at døgnplassar etter utgreiarane si meining kan reduserast frå 46 i dag til 18 ved sjukehuset i Ålesund. Dette kan ein oppnå med å legge ned Aure og Mork.

Vi gjer merksam på at ei slik endring vil ha dramatiske verknader for dei pasientane dette gjeld og også overføre store kostnader til kommunane. Det vil truleg også krevje langt fleire private plassar og truleg medføre at langt fleire må reise langt for å få behandling i private tilbod. I utgreiinga er manglande drøfting av rett bruk av private rehabiliteringsinstitusjonar som har avtale med regionale helseføretak. Det er helsekronene til Helse Møre og Romsdal som kan verte nytta feil, til pasientar som treng det minst og det er her dei verklege innsparingane til føretaket ligg når det gjeld rehabilitering.

Fagmiljøet for spesialisert rehabilitering analyserte i februar risikoen ved å legge ned Morke og Aure. ROS-analysen, gjort av dei fremste 50 i fagmiljøet i fylket ramsar opp rundt 70 ulike negative konsekvensar av dei foreslåtte nedleggingane innan spesialisert rehabilitering, svært mange svært alvorlege – og skildra av fagmiljøet som med høg risiko og ikkje akseptable. Nokre av konsekvensane som fagmiljøet har identifisert er:

fare for manglande likeverdig helsetilbod til alle innbyggarane i fylket

fare for funksjonstap hos pasientane og fare for pasientskade

dårlegaste pasientane med samansette funksjonsvanskar får dårlegare tilbod

pasienten blir kasteball mellom kommune/sjukehus, mangel på tryggleik

store kostnader til ombygging, manglande analyse

lengre ventetid, ikkje sluttført behandling, fare for re-innlegging til sjukehus, pasientflukt

store kostnader for tap/oppbygging av kompetanse, tap av kritisk spesialisert rekruttering

fare for at kronikarar fell utanfor pga uklare ansvarsforhold

fare for lovbrot om tenesteyting i pasienten sitt heimemiljø/nærmiljø

redusert involvering av familie/pårørande

fare for auka belastning og redusert effekt av behandling

Ekspertgruppa stiller spørsmål om den faktiske økonomiske effekten av dei føreslåtte tiltaka, og peiker på at lange avstandar og mange fjordkryssingar talar imot at spesialisert rehabilitering berre kan ha ein base i fylket. Kommunane på Søre Sunnmøre deler heilt faggruppa sitt syn på dette; det vil vere uforsvarleg med berre ein stad i heile fylket for spesialisert rehabilitering, og ei slik løysing vil ikkje vere i tråd med lova om eit likeverdig helsetilbod i heile fylket nær brukaren. Vi gjer merksam på at ei slik endring truleg vil medføre at tal private og offentlege rehabiliteringsplassar i Møre og Romsdal vil vere nær det halve per 1000 innbyggarar samanlikna med resten av Helse Midt.

Kommunane på Søre Sunnmøre meiner at Helse Midt må gjennomføre ei grundig og uavhengig evaluering av den såkalla Magnussen-modellen. Det har kome fram at det truleg er forfordeling av forskingsmidlar, at organisatoriske endringar fører til endring av fordeling m.m. Truleg er det teke lite omsyn til dei geografiske utfordringane i Møre og Romsdal samanlikna med Trøndelag. Det vil vere interessant å få ei evaluering av kva økonomiske vilkår Helse Møre kunne få om det var eit sjølvstendig føretak som kjøpte spesialiserte tenester frå andre, til dømes universitetssjukehus.

Vi er opne for ny teknologi, men faggruppa seier sjølv at telemedisin og ambulante team ikkje kan erstatte pasientoppfølging sett i system rundt komplekse pasientar. Vi er og open for organisatoriske endringar som til dømes samlokalisering av deler av rehabilitering med sjukehusa. Til dømes ser vi positivt på ei samlokalisering av kompetransemiljøet på Mork med sjukehuset i Volda, men slike prosessar krev tid, bygningsendring og dermed økonomiske ressursar. Samstundes inneber forslaget auka bruk av privat og kommunal rehabilitering og som klart vil auke avstandar fysisk og organisatorisk.

Kommunane på Søre Sunnmøre meiner styret i Møre og Romsdal ikkje har god nok bakgrunn for å gjere endringar med slike alvorlege konsekvensar. Då må det i tilfelle gjerast med ein heilt annan prosess der fleire aktuelle alternativ er analyserte og drøfta i aktivt samspel med brukarar og kommunane. Vi vil påpeike at Helse Midt har plikt til å gi like tilbod for alle uavhengig av bustad, noko som ikkje vil vere situasjonen ved gjennomføring av forslaga til tiltak.

Viser til tidlegare skriv og engasjement frå ordførar- og rådmannsnettverket på søre Sunnmøre, og til innspela frå Sunnmøre Regionråd. Dette i tillegg til dei mange brev og avisinnlegg frå brukarar, pårørande og helsepersonell, som alle er kritiske til innsparingspotensiala som ligg i dei tiltaka de har foreslått.

Volda kommune v/ Ordførar Jørgen Amdam

Ørsta kommune v/ Ordførar Stein Aam

Herøy kommune v/ Ordførar Arnulf Goksøyr

Vanylven kommune v/ Ordførar Lena Landsverk Sande

Sande kommune v/ Dag Arne Vaagen

Hornindal kommune v/ Stig Olav Lødemel

Hareid kommune v/ Anders Riise