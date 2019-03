- Ei tydeleg melding frå folket

New Articles

- Sjølve toget var over ein halv kilometer langt. Det var over all forventing, seier Marit Aklestad i fakkelaksjonsgruppa.

Folk frå heile regionen deltok i demonstrasjonen, mellom anna lokalpolitikarar frå fleire kommunar på Sunnmøre, opplyser ho.

(Under: Flim av toget. Saka held fram under videoen)

Målet med protesten var å bevare Mork rehabiliteringssenter i Volda, men også alle andre helseinstitusjonar og avdelingar i fylket.

- Vi er spente på situasjonen oppe på Nord-Møre også, og vi ser på dette i ein heilskap. Vi håper at vi har fått ut ei tydeleg melding om at folket ikkje går med på leggje ned tilboda. Vi kan ikkje setje helse på spel på den måten, seier Aklestad og siktar til saksframlegget som vart lagt på bordet hos styret i helseføretaket førre måndag. Der var det mellom anna forslag om å leggje ned Aure rehabiliteringssenter i løpet av august 2019, og «Tilsvarande prosess skal gjennomførast for det spesialiserte rehabiliteringstilbodet ved Mork rehabiliteringssenter, der ein byrjar prosessen i august 2019 – med endring seinast haust 2020».

- Overveldande

- Under demonstrasjonen vart det halde fleire gode appellar: Eg vart særleg rørt av Annfrid, som sjølv har vore pasient på Mork. Ho fortalde om sine erfaringar og las eit dikt ho har skrive sjølv. Det var tydeleg at både tilsette og fleire pasientar som var i området vart overvelda av dette, seier Aklestad.

Onsdag 27. mars skal styret i helseføretaket røyste over det nemnde forslaget som vart presentert for berre ei veke sidan.

- Vi er veldig spente på møtet i morgon, på kva resultatet vert og kva som skjer vidare utover våren, seier Aklestad.

