Politiet:

Mann i 40-åra promillekøyrde på Leinøya

Like før klokka 02 i natt stoppa politiet ein mann i 40-åra for promillekontroll på Leinøya. Mannen bles over lovleg verdi. Førarkortet til vedkomande blei beslaglagt, mannen blei meld og framstilt for blodprøvetaking.