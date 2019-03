- Restruktureringsavtalen tilstrekkeleg til å finne ei løysing

New Articles

Dette skriv reiarlaget i eit informasjonsskriv fredag, i kjølvatnet av at Havila Shipping i går la fram rekneskapen for fjerde kvartal og 2018. Havila Shipping ASA sin endelege rekneskap for 2018 syner eit underskot på over 1,1 milliard kroner. No vil selskapet inn i ein ny dialog med sine lånegjevarar.

Inn i dialog med kreditorane: Milliardunderskot for Havila Shipping Havila Shipping ASA sin endelege rekneskap for 2018 syner eit underskot på over 1,1 milliard kroner.

Meiner å kunne finne ei løysing

- Selskapet legg til grunn at dei førehands avtalte løysingane gjennom restruktureringsavtalen er tilstrekkelege til å finne ei løysing på utfordringane, skriv Havila Shipping.

Sentralt i restruktureringsavtalen er inndeling av flåten innanfor og utanfor kjerneområdet. Fartøy definert utanfor kjerneområdet er selde. For flåten innanfor kjerneområdet blei det fastsett ein innteningstest for seks-månaders-perioden mellom 28. august 2018 og 28. februar 2019. Fartøy som i denne perioden ikkje har EBITDA på minst 2% av gjeld, feilar i testen.

- Ein foreløpig kalkulasjon av innteninga viser at tolv fartøy har for låg inntening til å oppfylle krava i testen. Fartøy som per 28. februar 2019 ikkje oppfyller krava er: Havila Neptune, Havila Mars, Havila Mercury, Havila Jupiter og Havila Aurora, Havila Borg, Havila Clipper, Havila Commander og Havila Foresight. Havila Harmony og Havila Subsea.

Selskapet vil framleis operere fartøya under eksisterande kontraktar, i spot-marknaden og tilby ledige fartøy for faste kontrakter.

Vil diskutere situasjonen

Havila Shipping har orientert bank långivarane og Nordic Trustee og invitert disse til å diskutere den føreliggande situasjonen. Målsettinga er å finne ei langsiktig berekraftig løysing for selskapet og flåten.

- Selskapet vil halde fram med å operere flåen på sikkert vis, og forhandlingane vil ikkje påverke klientar, tilsette eller leverandørar, forsiktrar Havila Shipping.

Arctic Sequrities er finansiell rådgivar og Wikborg Rein er juridisk rådgivar i saken.