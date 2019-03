Odd Gunnar Kleppe er ny administrerande direktør i NES

New Articles

I ei pressemelding skriv Havyard at Odd Gunnar starta i Norwegian Control Systems (NCS) som dagleg leiar 1. mars 2018 og gjekk over i stillinga som COO og viseadministrerande direktør i NES når NCS ble fusjonert inn i NES. Odd Gunnar kom til NCS frå stillinga som Viseadministrerande Direktør i Ulstein Power & Control, og har før det lang erfaring som direktør for marinedivisjonen i ABB. Han har solid erfaring og kompetanse innan automasjon, navigasjon, kommunikasjon og kraftsystem.

- Etter at vi har blitt eitt firma og ein total systemintegrator frå bru til propell er det veldig mange spennande moglegheiter som ligg i pipeline. Det å ta over som administrerande blir ein ny og utroleg spennande erfaring for meg. NES er for tida veldig aktive innanfor miljøteknologi og bruk av digitale løysningar for å optimalisere maritime system. Det å få vere med på denne reisa saman med eit veldig kompetent team, gleder eg meg til, seier Kleppe.

Konsernsjef i Havyard Group, Geir Johan Bakke, fortel det er ei glede å ønskje Odd Gunnar velkommen som ny administrerande i NES.

- Han har allereie god kjennskap til NES, og med hans solide erfaring og kompetanse vil han vere raskt i gang med sine nye arbeidsoppgåver.

Mongstad får salsrolle i Havyard Group

Den tidlegare leiaren, Tor Leif Mongstad, har vore med i Havyard-systemet sidan 2002, både som sjef for verftet i Leirvik, leiar av elektro og automasjonsverksemd og med sal av skip og skipsdesign. Han har vore EVP og dagleg leiar i NES sidan januar 2015 og har leia bedrifta gjennom ei tøff omstillingsperiode etter den kraftige offshore nedturen og overgang til ny teknologi.

Tor Leif vil frå 1.mars gå over i ei salsrolle i Havyard Group og arbeidet med spesialprosjekt innan sal av skip, samt design og utstyrspakker.

- Eg har hatt mange spennande år med varierte arbeidsoppgåver i min karriere, men sal har alltid ligge hjartet mitt nærast. Det er mange spennande prosjekt som skjer i Havyard, så eg gleder meg til nye utfordringar. Odd Gunnar er ein mann med utruleg mykje erfaring og kompetanse, så eg har stor tru på at han kjem til å gjere en god jobb for NES.