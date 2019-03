Arbeidsløysa ned i både Herøy og Sande

New Articles

– Arbeidsløysa er omtrent den same no som ved utgangen av januar når vi tek vi omsyn til dei vanlege sesongsvingingane, seier NAV-direktør i Møre og Romsdal, Stein Veland i ei pressemelding.

I følgje statistikken er det i februar 3 321 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,4 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 8,5 prosent frå same månad i fjor. 877 arbeidssøkjarar er i ulike arbeidsmarknadstiltak, 321 færre enn i februar 2018. Til saman gjev dette ei brutto arbeidsløyse på 4 198 personar i fylket. Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er no 2,0 prosent for kvinner og 2,8 prosent for menn.

I landet er det 68 302 heilt arbeidslause. Dette er 2,5 prosent av arbeidsstokken, og er ein nedgang på 2,1 prosent samanlikna med same periode i fjor.

– Det siste året har talet på arbeidslause som har vore arbeidssøkjarar i over eit år gått ned frå 1 083 til 939. Det er ein reduksjon på over 13 prosent, altså større reduksjon enn nedgangen på 7 prosent som vi har blant dei som har vore arbeidssøkjarar i under eit år. Vi har likevel ei utfordring blant dei som har vore arbeidslause lengst. Blant dei som har vore arbeidslause i over 2 år har vi ei auke på 13 prosent frå 331 til 374 det siste året. Blant dei arbeidslause er desse, i tillegg til ungdom og innvandrarar, blant NAV sine høgst prioriterte grupper, så denne utfordringa vil vi arbeide med gjennom 2019, seier Veland.

Fleire i arbeid i Herøy

Sjølv om Herøy berre er passert av Hareid på arbeidslysetoppen (3,9 prosent), er det likevel fleire Herøyværingar som har kome seg i arbeid siste månaden. Ved utgangen av februar var 169 personar utan arbeid. Det utgjer 3,7 prosent av arbeidsstokken. Det er 24 færre samanlikna med januar. Av dei 169 arbeidsledige, er 100 menn og 69 kvinner.

Stabilt i Sande

I Sande er tala stabile. Her er 46 personar arbeidsledige, som svarar til 3,5 prosent av arbeidsstokken. Det er ned tre personar samanlikna med januar. 31 er menn og 15 er kvinner.

Vanylven med lågaste arbeidsløysa

I Ulstein er det i alt 140 utan arbeid (3,1 prosent), 11 færre enn i januar. Hareid ligg som sagt på toppen, der 3,9 prosent ar arbeidsstokken er arbeidsledig, 100 personar. I heilt andre enden av skalaen finn vi Vanylven. Her er imponerande nok berre 18 personar utan arbeid, 1,1 prosent av arbeidsstokken.