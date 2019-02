Ope brev til styret i Helse Møre og Romsdal

New Articles

- Frå einskildpersonar som ikkje kan få fullrosa nok den hjelpa dei fekk som pasientar på rehab.sentra. Eg er sjølv ein av dei.

- Frå politiske parti.

- Frå leiinga i den eine kommunen etter den andre, der dei understrekar at kommunane ikkje har nubbesjans til å gi slagpasientar eit tilsvarande heildøgnstilbod som dei no får på dei regionale sentra på Mork/Aure.

- Og sist, men ikkje minst: frå fagmiljøa sjølve. Nevrologar og terapeutar er samstemte i at å legge ned Mork og Aure er ei svært dårleg løysing, som vil forringe helsetilbodet til ei svært stor pasientgruppe.

Eg vil stille styret tre spørsmål:

1. Kvar har styret i Helse MR fått den «glupe» idéen ifrå? Og har dei som steller med rehabilitering fått høve til å uttale seg og blitt spurde om råd?

2. Kva seier helsepolitikarane til forslaget? No må dei på banen og seie noko om det spelet som pågår. Meiner dei at det er samfunnsøkonomisk lønsamt å bygge opp eit heildøgns rehabiliteringstilbod i alle kommunar som erstatning for det velfungerande tilbodet i Aure og Mork som skal takast bort? Kommunane her på Søre Sunnmøre innrømmer at «vi har ikkje den kompetansen dei har på Mork». Og skal dei ha den kompetansen, går det i alle fall ikkje an å ta bort tilbodet før tilbodet er på plass i kommunane. No må politikarane forklare oss kva dei vil gjere med fordyrande helsereformer, og ikkje berre velte ansvaret over på kommunane og dei pårørande.

3. Kvifor talar ikkje styret i Helse MR ærleg og sant, når dei seier at nedlegginga av Aure og Mork ikkje skal gå utover pasientane som treng rehabilitering? «Alle» veit at det er ikkje sant, og dermed framstår styret sine ord som ganske provoserande.

Vi får vone at styret i Helse MR revurderer planane om nedlegging av det framifrå helsetilbodet vi i dag har i Aure og på Mork, og at det ikkje går prestisje i å gjennomføre ein dårleg idé, koste kva det koste vil.

Med helsing

Sjur Johan Sæter,tidlegare pasient ved Mork rehab.senter