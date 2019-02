Vellykka verftsprøvetur for verdas fyrste hybriddrevne cruiseskip

New Articles

- Eg er svært fornøgd med resultatet av prøveturen. Alle tilsette her ved Kleven har saman med leverandørane gjort ein strålande jobb med å få skipet klart til prøveturen, seier Kleven-direktør Olav Nakken etter at skipet la til kai ved verftet, og legg til:

- Det er veldig kjekt at vi no har kome opp på oppløpssida for levering av ekspedisjonsskipet til Hurtigruten, seier Nakken.

Det skriv Kleven i ei pressemelding måndag. MS Roald Amundsen er spesialbygd for nokon av verdas mest krevjande farvatn, og blir bygd på Kleven verft i Ulsteinvik saman med søsterskipet MS Fridtjof Nansen.

Prosjektleiar hos Kleven, Asbjørn Vattøy, seier at ein verftsprøvetur er viktig for å fjerne teknisk usikkerheit.

- Med eit skip som er såpass teknisk komplisert, ikkje minst med fleire nyvinningar for å få eit miljøvennleg fotavtrykk, er det viktig for oss å verifisere at systema fungerer som planlagt, forklarar Vattøy, og legg til at verftet er inne i ei hektisk periode der interiøret om bord er i ferd med å kome på plass.