Eiksundtunnelen stengt på ubestemt tid etter dødsulukke

Politiet melde først om hendinga klokka 04:38.

Ein halvtime seinare melde dei at ulukka er alvorleg. Det skal vere ein bil og ein person involvert. Personen omkom i ulukka.

I fylgje Møre-Nytt skal bilen ha krasja inn i tunelveggen. Personen skal då ha blitt fastklemd.

Same avis melder at arbeidet på staden vil ta timar, men at det ikkje er råd å seie kor mange timar det vil ta.

Som fylgje av arbeidet i etterkant av ulukka vil tunnelen vere stengt på ubestemt tid. Omkøyring blir skilta og skjer via ferjesambanda Årvik - Koparnes eller Hareid - Sulesund og Solavågen - Festøya.