Eiksundtunnelen opna igjen etter at mann omkom i trafikkulukke

New Articles

Oppdatert 16:50: Eiksundtunnelen er no opna for normal ferdsel.

Eiksundtunnelen var måndag stengt i timesvis etter ei alvorleg trafikkulukke natt til måndag. Politet melde om hendinga klokka 04:38.

Klokka 06:54 melde Politiet at personen som sat i bilen var omkomen.

I fylgje Møre-Nytt skal bilen ha krasja inn i tunnelveggen. Personen skal då ha blitt fastklemd.

Litt seinare melde Vikebladet Vestposten at det var ein mann som omkom i ulukka.

I løpet av morgonkvisten melde Møre-Nytt at arbeidet på staden ville ta timar, men at det ikkje var råd å seie kor mange timar det ville ta.

Klokka 14:15 melde politiet at tunnelen ikkje ville bli opna for alminneleg ferdsel før til kvelden. Dette skuldast at ulukka har forårsaka tekniske skadar på anleget i tunnelen.

Klokka 16:50 melde politet at tunnelen var open igjen.

Då hadde det i fleire timar vore omkøyring via ferjesambanda Årvik - Koparnes eller Hareid - Sulesund og Solavågen - Festøya.

Vil ha hjelp frå vitne

I fylgje Vikebladet Vestposten var det ikkje nokon vitne til hendinga. Lensmann Guttorm Hagen oppfordrer dei som eventuelt har sett noko om å ta kontakt.

- Viss nokon har sett noko som kan vere av interesse for politiet, må dei ta kontakt. Det kan til dømes vere folk som har køyrt gjennom tunnelen frå Ulsteinsida like før ulukka. Dei kan då ha møtt bilen som forulukka, seier Hagen til Vikebladet Vestposten.