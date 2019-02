Ny landslagssjanse for Markus Buchardt

New Articles

Den unge Bergsøy-spelaren har imponert stort i sin første sesong for herøyværingane med sin aggresive spelestil, samtidig som han har markert seg også i målprotokollen.

Buchardt fekk løn for strevet då han blei plukka ut til landslagssamling for U-landslaget (LM00) i oktober. Her scora han fire mål i løpet av tre kampar. Rett over nyttår blei han også henta inn i landslagstroppen, då som reserve.

No får han altso ein ny sjanse når U-landslaget samlast til fellessamling med rekruttlandslaget og guttelandslaget i Skien 7. - 10. mars.

NB! Før Markus Buchardt reiser på landslagssamling ventar viktige bortekampar mot Bjørnar og Sotra for Bergsøy 23. og 24. februar.