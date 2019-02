New Articles

Politiet melder via sin Twitter-konto at dei har ordna opp og sendt partane kvar sin veg.

Av andre hendingar på Søre Sunnmøre laurdag kveld kan vi nemne at politet stoppa ein bil på Fiskå i Vanylven kommune. Her blir sjåføren meld for å køyre utan gyldig førarkort, og samtidig for å ha for mange passasjerar i bilen.

Samtidig søker politiet i Ørsta etter ein Volvo som skyt opp fyrverkeri.