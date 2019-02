New Articles

Bilen skal ha snurra rundt på taket før den hamna i grøfta, melder politiet på Twitter. Det skal ha vore ein person i bilen, og han framstår som uskada eller lettare skada, skriv politet vidare.

Naudetatane var då på veg til staden. Like etter melde politiet at dei var ferdig med blodprøvetaking, og at den mistenktes førarkort blir beslaglagt.